Россия стянула в Крым противотанковые ракетные комплексы

РФ проводит в оккупированном Крыму обучение с противокорабельными ракетными комплексами. Фото: function.mil.ru

В оккупированном Россией Крыму военные страны-агрессора начали учения с противокорабельными ракетными комплексами.

Для маневров привлекли около 50 единиц военной и специальной техники, сообщила пресс-служба Минобороны Российской Федерации 14 января.

"Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) "Бал" и "Бастион" ракетно-артиллерийского соединения Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота совершили механизированный марш на полигон Опук в Крыму", - говорится в сообщении.

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В ходе мероприятия боевые расчеты будут отрабатывать навыки приведения комплексов к бою и выполнению норматива по изменению стартовых позиций с повторным заданием ракетных ударов из нового позиционного района, добавили в Минобороны РФ.

Отмечается, что основной целью обучения якобы является отработка действий военнослужащих по соединению по обороне побережья от атак условного противника.

11 января в Западном военном округе России на граничащих с Украиной общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской, начались учения со стрельбами с участием около 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц бронетехники. Также в Смоленской области в 100 км от украинской границы.