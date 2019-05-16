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четверг, 16 мая 2019 11:57

Россия продолжает воровать ресурсы из-под носа Украины

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Контингент Береговой охраны ФСБ России в оккупированном Крыму продолжает заниматься прикрытием незаконной добычи песка в Каркинитском заливе между оккупированным Крымом и материковой Украиной.

Район добычи находится в 14 км от острова Джарылгач в территориальных водах Украины у города Скадовск в Херсонской области, сообщает Украинский милитаристский портал.

Автор: mil.in.ua
  Район незаконной деятельности неподалеку от острова Джарылгач
Район незаконной деятельности неподалеку от острова Джарылгач

Благодаря сервису Sentinel Hub можно посмотреть это место за 12 мая 2019-го и на спутниковом снимке заметить 2 судна в указанном квадрате.

Автор: mil.in.ua
  Спутниковый снимок с сервиса Sentinel Hub за 12 мая 2019
Спутниковый снимок с сервиса Sentinel Hub за 12 мая 2019

По координатам 45°51'36.0"N33°05'24.0"E находится российский пограничный сторожевой корабль Береговой охраны ФСБ России "Проворный".

По координатам 45°52'12.0"N33°092'36.0"E - земснаряд, который осуществляет незаконную добычу песка в Каркинитском заливе на Бакальской банке.

Расстояние между ними составляет 5,8 км. То есть дежурство ПСКР "Проворный" в районе осуществляется с целью прикрытия незаконной добычи при попытке задержания судна-нарушителя украинский службами.

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После наполнения трюмов песком земснаряды с этого квадрата направляются в оккупированные города Крымского полуострова - Черноморск, Севастополь и Ялту, где впоследствии осуществляется реализация незаконно добытого песка.

Над таким "промыслом" работают преимущественно земснаряды "Печора", "Трофей", "Иртыш" и "Амур". Эта добыча, в первую очередь, нарушает экологическую ситуацию в Черном море.

В оккупированной Ялте россияне сожгли более 35 кг сыров "Дорблю", "Камамбер", "Бри" из стран Евросоюза.

Вместе с этим обнаружили почти 3 кг украинской колбасы, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

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Дата
16
мая

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