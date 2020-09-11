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пятница, 11 сентября 2020 03:12

Россия официально не просила Украину о подаче воды в Крым - Шмыгаль

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Россия официально не просила Украину о подаче воды в Крым - Шмыгаль
Шмыгаль рассказал о подаче воды в Крым. Фото: Украинская правда

Российские власти официально не обращались к украинскому правительству относительно подачи воды в оккупированный Крым.

Отвечая на вопрос, обращалась официально российская сторона по восстановлению водоснабжения Крыма, Шмыгаль ответил: "Нет, не обращались", сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Крым.Реалии.

Шмыгаль заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым, если на полуострове случится гуманитарная катастрофа, но исключается подача воды для нужд оккупационной власти, войск и военных баз.

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В конце августа в Симферополе и еще в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды.

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