Россия объявила о завершении военных учений в оккупированном Крыму

 
Ексклюзивы
1/5
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
Просмотров: 729
"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"
"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"
Просмотров: 2331
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
Просмотров: 3213
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 360
В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 837
Избегайте разговоров с "вестниками апокалипсиса". Психолог о преодолении тревожности от новостей о РФ
Избегайте разговоров с "вестниками апокалипсиса". Психолог о преодолении тревожности от новостей о РФ
Просмотров: 882
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Просмотров: 1206
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
4 Просмотров: 6966
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Просмотров: 12438
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Просмотров: 1368
Фото
Все фото
7
4
8
5
3
Показали новые спутниковые фото с наращиванием российских войск
Показали новые спутниковые фото с наращиванием российских войск
Россия перебрасывает ближе к Азовскому морю патрульные катера – росСМИ
Россия перебрасывает ближе к Азовскому морю патрульные катера – росСМИ
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные &quot;Ураганы&quot; к админгранице с оккупированным Крымом
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные "Ураганы" к админгранице с оккупированным Крымом
Украинские военные подогнали &quot;Грады&quot; к админгранице с оккупированным Крымом
Украинские военные подогнали "Грады" к админгранице с оккупированным Крымом
В оккупированном Крыму перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие
В оккупированном Крыму перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие
Видео
Все видео
Россия объявила о завершении военных учений в оккупированном Крыму
Россия объявила о завершении военных учений в оккупированном Крыму
Собчак на канале Коломойского рассказывала о "братском народе" и "компромиссе" по Крыму
Собчак на канале Коломойского рассказывала о "братском народе" и "компромиссе" по Крыму
Депутат из ОПЗЖ не ответил на вопрос о Крыме
Депутат из ОПЗЖ не ответил на вопрос о Крыме
На крымской трассе пылает БТР оккупантов: видео пожара
На крымской трассе пылает БТР оккупантов: видео пожара
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Интервью
1/5
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 1485
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 4221
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
3 Просмотров: 4059
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1845
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3249
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 882
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
среда, 16 февраля 2022 09:11

Россия объявила о завершении военных учений в оккупированном Крыму

  Комментировать
Россия объявила о завершении военных учений в оккупированном Крыму
Показали видео, как войска убираются из Крыма. Фото: МИД РФ

Россия объявила о выводе войск, участвовавших в учениях в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Автомобильная колонна соединения материально-технического обеспечения ПВО преодолела первый участок марша по трассе "Таврида" и проехала по Крымскому мосту, направляясь в пункт постоянной дислокации после плановых учений. Колонну на всем протяжении марша сопровождают автомобили военной автоинспекции", - говорится в сообщении.

Военные передвигаются автомобильными колоннами и железнодорожными эшелонами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спутники "поймали" усиленную активность российских войск у границ Украины

В маневрах на территории оккупированного полуострова были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп.

Цены на природный газ в Европе рухнули ниже $900 после того, как Россия заявила, что подразделения Западного и Южного военных округов после завершения учений возвращаются на свои базы. А президент Владимир Путин заверил канцлера Германии в поставках энергоресурсов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия объявила о завершении военных учений в оккупированном Крыму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

Открытие столетия: археологи нашли гробницу фараона

Самое читаемое
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
 Просмотров: 14896
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины 1 Просмотров: 10917
&quot;Ковидную тысячу&quot; можно будет получить наличными: подробности
"Ковидную тысячу" можно будет получить наличными: подробности Просмотров: 10512
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов Просмотров: 10260
Отпала необходимость: в ЕС сделали заявление об обязательной вакцинации
Отпала необходимость: в ЕС сделали заявление об обязательной вакцинации Просмотров: 10161
Крым
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
 Просмотров: 1485
Алине Паш не выдавали справку о пересечении админграницы с Крымом - Госпогранслужба
Алине Паш не выдавали справку о пересечении админграницы с Крымом - Госпогранслужба 1 Просмотров: 1260
Суспільне отреагировало на "поддельную справку" Алины Паш о поездке в Крым
Суспільне отреагировало на "поддельную справку" Алины Паш о поездке в Крым Просмотров: 1332
Алина Паш подделала справку и летала российскими авиалиниями в оккупированный Крым - Стерненко
Алина Паш подделала справку и летала российскими авиалиниями в оккупированный Крым - Стерненко 1 Просмотров: 1521
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
8
 Просмотров: 2205
Больше всего комментируют
8
Экс-президент Польши хочет немедленно ехать в Киев защищать Украину
4
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
4
"Иначе выводы будут серьезные" - Зеленский дал Ахметову и Пинчуку сутки на возвращение
4
Шольц в Москве снова заговорил об "особом статусе" и изменении Конституции Украины
3
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
Голосов: 9239
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть