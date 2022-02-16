Россия объявила о завершении военных учений в оккупированном Крыму

Показали видео, как войска убираются из Крыма. Фото: МИД РФ

Россия объявила о выводе войск, участвовавших в учениях в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Автомобильная колонна соединения материально-технического обеспечения ПВО преодолела первый участок марша по трассе "Таврида" и проехала по Крымскому мосту, направляясь в пункт постоянной дислокации после плановых учений. Колонну на всем протяжении марша сопровождают автомобили военной автоинспекции", - говорится в сообщении.

Военные передвигаются автомобильными колоннами и железнодорожными эшелонами.

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В маневрах на территории оккупированного полуострова были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп.

Цены на природный газ в Европе рухнули ниже $900 после того, как Россия заявила, что подразделения Западного и Южного военных округов после завершения учений возвращаются на свои базы. А президент Владимир Путин заверил канцлера Германии в поставках энергоресурсов.