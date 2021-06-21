Россия наращивает войска в Крыму

Россия наращивает численность военных в оккупированном Крыму после потопа. Фото: REUTERS

Россия наращивает численность военных в оккупированном Крыму.

Они якобы будут помогать пострадавшим от наводнения. Соответствующее распоряжение дал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Так, сейчас около 21 тыс. человек задействованы со стороны Минобороны России в якобы оказании помощи населению Крыма, пострадавшего из-за наводнения.

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"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировок, задействованных для оказания помощи жителям республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной длительными осадками", - отметили в Минобороны России, пишет ТАСС.

Военнослужащие проводят работы в 36 населенных пунктах.

В оккупированной Россией Ялте из-за проливных дождей из берегов вышла река, образовав потоп. В результате погиб один человек, еще один - пропал без вести. "Власть" полуострова заявила о "катастрофических убытках".