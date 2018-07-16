"Россия эвакуировала" - Януковичу сохранила жизнь вражеская спецслужба

 
Ексклюзивы
1/5
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1287
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 756
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 936
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3699
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 729
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8559
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1584
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 639
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
1 Просмотров: 1188
Затронет ли Украину фондовый кризис
Затронет ли Украину фондовый кризис
Просмотров: 3321
Фото
Все фото
5
6
6
11
8
В оккупированном Крыму город &quot;ушел под воду&quot; после ливня
В оккупированном Крыму город "ушел под воду" после ливня
Захватывали Крым: показали ликвидированных на Донбассе российских военных
Захватывали Крым: показали ликвидированных на Донбассе российских военных
Крысы заполонили улицы аннексированного Севастополя
Крысы заполонили улицы аннексированного Севастополя
&quot;Искупался - не забудь сказать &quot;хрю&quot;- показали курорт Крыма с дурной славой
"Искупался - не забудь сказать "хрю"- показали курорт Крыма с дурной славой
Крымский мост и &quot;Таврида&quot;: анализ российского мошенничества
Крымский мост и "Таврида": анализ российского мошенничества
Видео
Все видео
На Керченском мосту лидер группы "Любэ" устроил масштабный затор
На Керченском мосту лидер группы "Любэ" устроил масштабный затор
Засуха в Крыму: оккупанты планируют поливать огороды канализационными водами
Засуха в Крыму: оккупанты планируют поливать огороды канализационными водами
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Фактически меня обменяли на двух убийц" - Ильми Умеров
"Фактически меня обменяли на двух убийц" - Ильми Умеров
Сенцову сегодня 42: опубликовали первые за 2 года уникальные кадры
Сенцову сегодня 42: опубликовали первые за 2 года уникальные кадры
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
1 Просмотров: 1080
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3195
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24688
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1377
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1323
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
15 июля 2018
1 Просмотров: 1845
Кепки баби Пріськи
Мою сусідку по дачі на Волині звуть баба Пріська. Свого чоловіка Трохима вона поховала три роки тому. Після чого закрилася в собі. І тепер, здається, ...
понедельник, 16 июля 2018 15:17

"Россия эвакуировала" - Януковичу сохранила жизнь вражеская спецслужба

  Комментировать
&quot;Россия эвакуировала&quot; - Януковичу сохранила жизнь вражеская спецслужба
Янукович сбежал в Крым благодаря помощи ФСО России. Фото unian.ua

В феврале 2014 года во время событий на Майдане вооруженные люди преследовали Виктора Януковича в Харькове и Донецке.

"После Донецка Янукович принял решение ехать в Крым автомобилями. Однако охрана президента получила информацию о том, что более 100 человек, вооруженных автоматами, уже ждали кортеж Януковича по пути в Крым. Мы были хорошо подготовлены и вооружены, но численность нападающих была больше, и мы бы не долго продержались. Сохранить жизнь Януковичу было маловероятно. Поэтому я принял решение обратить к своему коллеге из России. Но с ними не было связи. Тогда я позвонил человеку из Федеральной службы охраны РФ и заявил, что мы заблокированы, и что через некоторое время мы вступим в бой, но после этого никого не останется. Я обратился к нему за помощью для переезда в Крым", - отметил Константин Кобзарь, бывший начальник охраны Януковича, сообщает ВВС.

По словам Кобзаря, он договорился с представителем ФСО РФ, была определена точка вблизи дороги на Крым, в котором кортеж Януковича с охранниками ожидали вертолеты.
Янукович и охранники пересели в эти вертолеты и полетели в Крым. Однако по дороге вынуждены были остановиться для дозаправки, после чего Януковича и телохранителей пересадили в самолет, который около часа находился в воздухе, а затем сделал вынужденную посадку из-за неисправности воздушного судна.

Потом им предложили другой самолет, которым уже доставили в Крым. После этого Кобзарь рассказал, что в Крыму он пытался связаться с передовой группой Управления государственной охраны Украины, которая выехала в Крым накануне, однако связи с ней не было.

Далее, отметил Кобзарь, опять была просьба о помощи у россиян, которые сначала намеревались перевезти их автомобилями на 9-ю государственную дачу в Крыму.

После этого Кобзарь отметил, что ему стало известно, что в Крым прибыли Арсен Аваков и Валентин Наливайченко для того, чтобы поймать Януковича. Они обыскали 9-ю госдачу. По словам Кобзаря, это было еще до того, как Янукович прибыл в Крым. Из Крыма Янукович бежал в Россию. В Москве и в Ростове-на-Дону он проводил пресс-конференции. Точное место его проживания в России неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турчинов пригрозил Януковичу боевой авиацией

Два года назад Оболонский районный суд Киева разрешил заочно рассматривать дело в отношении экс-президента Виктора Януковича. Януковича подозревают в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность. За время процесса допросили президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, бывшего премьера Арсения Яценюка, министра МВД Арсена Авакова, народного депутата Михаила Добкина, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, экс-командира Внутренних войск МВД Станислава Шуляка, экс-посла Украины в России Владимира Ельченко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Россия эвакуировала" - Януковичу сохранила жизнь вражеская спецслужба». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

Более 2 тыс. вакансий ежемесячно: в Украине празднуют день бухгалтера

Убийца в романе прочитал приказ убить Джона Леннона

Людям не сообщили о загрязнении радиацией

Самое читаемое
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
14
 Просмотров: 188252
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 1 Просмотров: 145310
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
5
 1 Просмотров: 83818
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
15
 Просмотров: 82763
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 62353
Крым
"Не в засухах причина" - крымские оккупанты за неурожай накажут фермеров
"Не в засухах причина" - крымские оккупанты за неурожай накажут фермеров Просмотров: 1629
В оккупированном Крыму город "ушел под воду" после ливня
В оккупированном Крыму город "ушел под воду" после ливня
5
 Просмотров: 1233
Международный сервис бронирования жилья объявил бойкот оккупированному Крыму
Международный сервис бронирования жилья объявил бойкот оккупированному Крыму 1 Просмотров: 540
Российские медики пытаются убить голодающего украинского политзаключенного
Российские медики пытаются убить голодающего украинского политзаключенного Просмотров: 2988
На Керченском мосту лидер группы "Любэ" устроил масштабный затор
На Керченском мосту лидер группы "Любэ" устроил масштабный затор
 Просмотров: 1287
Больше всего комментируют
19
Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса
13
Хабенский попал в базу "Миротворца"
6
Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
3
"Интером" должна была заняться СБУ - политолог
3
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
Голосов: 1445
Голосование Кто выиграет Кубок мира по футболу-2018?
  • 1) Франция
  • 2) Хорватия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua