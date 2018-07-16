"Россия эвакуировала" - Януковичу сохранила жизнь вражеская спецслужба

Янукович сбежал в Крым благодаря помощи ФСО России. Фото unian.ua

В феврале 2014 года во время событий на Майдане вооруженные люди преследовали Виктора Януковича в Харькове и Донецке.

"После Донецка Янукович принял решение ехать в Крым автомобилями. Однако охрана президента получила информацию о том, что более 100 человек, вооруженных автоматами, уже ждали кортеж Януковича по пути в Крым. Мы были хорошо подготовлены и вооружены, но численность нападающих была больше, и мы бы не долго продержались. Сохранить жизнь Януковичу было маловероятно. Поэтому я принял решение обратить к своему коллеге из России. Но с ними не было связи. Тогда я позвонил человеку из Федеральной службы охраны РФ и заявил, что мы заблокированы, и что через некоторое время мы вступим в бой, но после этого никого не останется. Я обратился к нему за помощью для переезда в Крым", - отметил Константин Кобзарь, бывший начальник охраны Януковича, сообщает ВВС.

По словам Кобзаря, он договорился с представителем ФСО РФ, была определена точка вблизи дороги на Крым, в котором кортеж Януковича с охранниками ожидали вертолеты.

Янукович и охранники пересели в эти вертолеты и полетели в Крым. Однако по дороге вынуждены были остановиться для дозаправки, после чего Януковича и телохранителей пересадили в самолет, который около часа находился в воздухе, а затем сделал вынужденную посадку из-за неисправности воздушного судна.

Потом им предложили другой самолет, которым уже доставили в Крым. После этого Кобзарь рассказал, что в Крыму он пытался связаться с передовой группой Управления государственной охраны Украины, которая выехала в Крым накануне, однако связи с ней не было.

Далее, отметил Кобзарь, опять была просьба о помощи у россиян, которые сначала намеревались перевезти их автомобилями на 9-ю государственную дачу в Крыму.

После этого Кобзарь отметил, что ему стало известно, что в Крым прибыли Арсен Аваков и Валентин Наливайченко для того, чтобы поймать Януковича. Они обыскали 9-ю госдачу. По словам Кобзаря, это было еще до того, как Янукович прибыл в Крым. Из Крыма Янукович бежал в Россию. В Москве и в Ростове-на-Дону он проводил пресс-конференции. Точное место его проживания в России неизвестно.

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Два года назад Оболонский районный суд Киева разрешил заочно рассматривать дело в отношении экс-президента Виктора Януковича. Януковича подозревают в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность. За время процесса допросили президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, бывшего премьера Арсения Яценюка, министра МВД Арсена Авакова, народного депутата Михаила Добкина, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, экс-командира Внутренних войск МВД Станислава Шуляка, экс-посла Украины в России Владимира Ельченко.