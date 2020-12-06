Российскому рок-музыканту запретили въезд в Украину

Российском рок-музыканту, актеру и радиоведущему Петру Мамонову запретили въезд в Украину.

В аэропорту "Борисполь", во время оформления пассажиров авиарейса из Турции, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" остановили двух граждан РФ, нарушивших порядок въезда-выезда в АР Крым.

Россияне ранее незаконно посещали временно оккупированный Крым. Фото: dpsu.gov.ua

"Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы" Звуки Му ", актер и радиоведущий - гражданин М. Он, вместе с гражданкой РФ, направлялся в Украину якобы в личных целях", - говорится в сообщении преслужбы ГПСУ.

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Было установлено, что россияне ранее незаконно посещали временно оккупированный Крым.

Пограничники отказали иностранцам в пересечении границы. Им обоим на 3 года запретили въезд в Украину. Россияне отбыли назад обратным авиарейсом.

За прошлый год Служба безопасности Украины запретила въезд 675 россиянами в страну. В СБУ не уточнили, кто из этих россиян является актером или певцом, а также какой профессиональной деятельностью занимается, поскольку ведомство не имеет единой базы о таком распределении. В 2018 году СБУ запретила въезд в Украину 157 россиянам.