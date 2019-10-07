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понедельник, 07 октября 2019 17:48

Российские СМИ заявили о визите Миятович в Крым: МИД Украины напомнило о международном праве

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Российские СМИ заявили о визите Миятович в Крым: МИД Украины напомнило о международном праве
Дуня Миятович - комиссар Совета Европы по правам человека. Фото: ruspekh.ru

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович собирается посетить оккупированный Россией Крым.

В МИД Украины надеются, что визит состоится с соблюдением процедур, предусмотренных ее мандатом и международным правом, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

"МИД уже комментировало в начале лета московские реляции "о выполнении Миятович так называемых договоренностей с Москвой о ее поездке в Крым по приглашению РФ". Мы можем иметь много претензий к Совету Европы, но хочется верить, что чиновники с таким опытом, как Дуня Миятович, не сделают профессионального самоубийства, и не поедут на оккупированные территории без соблюдения всех необходимых процедур, предусмотренных как ее мандатом, так и международным правом ", - отметил Кислица.

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Радио "Эхо Москвы" сегодня сообщил, что Миятович посетит аннексированную территорию на этой неделе.

Миятович находится в Страсбурге и на прошлой неделе встречалась с Олегом Сенцовым и украинскими дипломатами. Украинская миссия в Совете Европы работает над параметрами ее будущих визитов в Украину.

Дипломат также подчеркнул, что для Украины международный мониторинг в Крыму - это "не пиар-акция, как для Москвы".

"Это кропотливая, системная и постоянная работа по выполнению оккупантом своих обязанностей в соответствии с нормами международных конвенций и украинского законодательства, необходимость применения которого указывают докладе ООН", - сказал он.

В июне пресс служба МИД России заявила, что "достигнута договоренность о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года".

Однако после этого в офисе Миятович заявили, что визит в оккупированный Россией Крыма пока не согласован.

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