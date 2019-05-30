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четверг, 30 мая 2019 21:49

Российские силовики задержали двух крымскотатарских активисток

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Российские силовики задержали двух крымскотатарских активисток
В Крыму задержали двух активисток "Крымской солидарности". Фото: Volynonline

В аннексированом Крыму в четверг, 30 мая, сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали двух активисток "Крымской солидарности".

Задержанные Мумин Салиева и Лутфие Зудиева, обоих обвиняют по статье 20.3 КоАП России - демонстрация запрещенной символики. Об этом сообщается на странице "Крымской солидарности" в Facebook.

Салиеву задержали в Бахчисарае, а Зудиеву в тот же день в Джанкое. Активисток выпустили из ЦПЭ через несколько часов, однако обоим назначены суды.

Как отмечается, статья о демонстрации запрещенной символики предусматривает административный арест.

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Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое.

"Ему очень плохо. Я видел его вчера: лицо одутловатое, постоянная одышка, бронхи забиты, говорит, что совсем не чувствует пальцев ноги. Его подсадили на инсулин и вливают огромное количество", - рассказал адвокат Бекирова Ислям Велиляев.

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