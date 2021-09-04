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суббота, 04 сентября 2021 11:41

Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса

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Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял с женой. Мужчину похитили российские силовики. Фото: facebook.com/Наріман Джелял

В оккупированном Крыму после обыска российские силовики вывезли в неизвестном направлении первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

Номерных знаков на авто не было. О месте нахождения не сообщается. Об этом утром в субботу, 4 сентября, сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

"Утром в Крыму к первому заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу пришли с обысками. Несколько минут назад его вывезли на авто в неизвестном направлении. Господин Джелялов пользуется большим доверием и поддержкой среди крымчан, награжден орденом "За заслуги "III степени", - написал Кориневич.

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"Крымская правозащитная группа" со ссылкой на Заира Смедлю сообщает, что утром Нариман Делял опубликовал на своей странице в соцсети информацию об обысках у других людей, которые проходили ночью.

В частности, в ночь на субботу в селе Первомайское Симферопольского района, где расположен дом Джелялова, произошел другой обыск. В час ночи оккупационные силовики задержали Азиза Ахтемова, и еще одного крымского татарина - Эльдара Одаманова.

Российские силовики с нашивками ФСБ увезли в неизвестном направлении жителя Крыма Эльдара Одаманова после обыске в его доме в Симферополе. Обыск проводился в связи со взрывом на газопроводе в селе Перевальном под Симферополем. После обыска силовики изъяли два ноутбука, два телефона и два флэш-накопителя. Адвокат Лиля Гемеджи обратила внимание, что в документе был указана только адрес жилья. Фамилия и предъявленное обвинение в постановлении не зафиксированы. Также силовики привели с собой двух понятых, которыми не воспользовались.

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04
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