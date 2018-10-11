Российские пограничники "сошлись" с украинским вблизи Крыма

Российские пограничники доводили. что Черное море это экономическая зона РФ. Фото: Обозреватель

В акватории Черного моря украинские пограничники столкнулись с российскими.

Конфликт возник из-за самоподъемной буровой установки "Петр Годованец", сообщили в Государственной пограничной службе.

Во время патрулирования корабль Морской охраны "Николаев" с пограничным самолетом "Diamond" столкнулся с российскими военными. С приближением корабля Морской охраны "Николаев" в район месторождений ему навстречу двинулись корабли ЧФ РФ и Береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ.

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Спросили командира украинского корабля о цели пребывания в "экономической зоне России". Получив ответ, что корабль Морской охраны ГПСУ находится на службе в морской экономической зоне Украины, ответили, что не имеют больше вопросов.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко назвал уровень милитаризации РФ Крымского полуострова "беспрецедентным" и подчеркнул, что Москва выбрала путь эскалации и наращивания агрессии, расширяя и углубляя ее.