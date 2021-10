Российская перепись населения в Крыму подрывает суверенитет Украины - США

Соединенные Штаты Америки осуждают проведение российской переписи в оккупированном Крыму.

Такие действия России считают попыткой подорвать суверенитет Украины. Об этом сообщает посольство США в Украине.

"США осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказано в сообщении.

The United States condemns Russia's census in occupied Crimea as yet another attempt to undermine Ukraine's independence, sovereignty, and territorial integrity. #CrimeaIsUkraine