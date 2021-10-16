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суббота, 16 октября 2021 14:19

Российская перепись населения в Крыму подрывает суверенитет Украины - США

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Российская перепись населения в Крыму подрывает суверенитет Украины - США
США осудили российскую перепись населения в оккупированном Крыму. Фото: unn

Соединенные Штаты Америки осуждают проведение российской переписи в оккупированном Крыму.

Такие действия России считают попыткой подорвать суверенитет Украины. Об этом сообщает посольство США в Украине.

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"США осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказано в сообщении.

15 октября Министерство иностранных дел заявило, что Российская Федерация начала перепись населения в оккупированных Автономной республике Крым и городе Севастополь. Украина просит международных партнеров не признавать результатов этого процесса.

В соответствии с положениями резолюции Генассамблеи ООН 68/262 так называемый "референдум" в Крыму не имеет юридической силы. Он не может служить основанием для отражения результатов переписи населения в Крыму как части всероссийской переписи.

ЕС осуждает решение России провести перепись населения в оккупированном Крыму и Севастополе, а также начало очередной призывной кампании в армию. Считают, что такие действия являются попыткой узаконить незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Дата
16
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