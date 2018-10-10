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среда, 10 октября 2018 18:21

Рассказали, сколько украинцев посетили Крым в 2018 году

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Рассказали, сколько украинцев посетили Крым в 2018 году
В 2018 году Крым посетили 1 миллион украинцев. Фото: Primechaniya

В течение 9 месяцев 2018 года Крым посетили 6,1 млн человек, среди них 1 млн украинцев.

Так административную границу с полуостровом пересекли 2 млн раз, из них на территорию Крыма въехали 996 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Анализ результатов свидетельствует об отсутствии тенденции к увеличению посещения аннексированного в 2014 году полуострова Крым", - отмечается в сообщении.

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При этом количество пересечения границы в направлении материковой Украины имеет тенденцию к увеличению на 3%. Пограничники также отметили, что российская пропаганда называет всех, кто пересек админграницу "туристами", при том что многие ездят в Крым посещать родственников и по другим делам.

Крым может остаться без виноградников - Россия постепенно уничтожает их на аннексированном полуострове. Пустые места там, где раньше рос виноград, видно даже из космоса.

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