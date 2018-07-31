Рассказали о трудностях содержащихся в Крыму украинских моряков

На задержанных у берегов Крыма украинских рыбаков россияне давили психологически / фото: novosti-n.mk.ua

Украинские моряки задержанного россиянами в Черном море судна "ЯМК-0041", которых незаконно удерживают в Балаклаве, находятся в тяжелом положении.

4 граждан Украины - членов экипажа рыболовецкого судна "ЯМК-0041" в Балаклаве проживают в съемном жилье, без документов и под контролем сотрудников ФСБ России, информирует Крымская правозащитная группа.

"У ребят забрали паспорта, оставили им только ксерокопии документов. У них нет денег на еду, они в затруднительном положении. Оставить Севастополь моряки без паспортов не могут, тем более, что их охраняют четыре автомобиля с силовиками", - рассказал адвокат Эдем Семедляев.

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Адвокат сообщил, что защита украинских моряков обжалует действия российских спецслужб в Северо-Кавказском окружном военном суде в городе Ростов-на-Дону.

Российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки Очаков) 4 мая на запад от мыса Тарханкут рядом с оккупированным Россией полуостровом. В отношении капитана судна Виктора Новицкого оккупанты возбудили дело по обвинению в "незаконной добыче морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса России". Его взяли под стражу. Позже стало известно, что остальным морякам задержанного судна не предъявили никаких обвинений, однако забрали у них документы.