Рассказали о состоянии Владимира Балуха

Украинский активист Владимир Балух не прекращает голодовку и его состояние остается тяжелым. Фото - ТСН

Украинский активист Владимир Балух не прекращает голодовку и его состояние остается тяжелым. Он 136-день без еды.

"Его состояние не улучшилось. Оно продолжает быть тяжелым. Он, как сам говорит, "находится в колии", в которую зашел сначала", - об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Радио Свобода.

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5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 000 рублей (около 4 тыс. гривен) по совокупности двух уголовных дел. В своем последнем слове Балух акцентировал внимание на политическом мотиве уголовного дела.

Активист продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафа в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен).