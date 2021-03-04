"Путинские отряды": показали, как оккупанты зомбируют крымских детей

В оккупированном Крыму активно действует пропаганда военной службы в вооруженных силах РФ среди самых молодых жителей полуострова. Детей одевают в форму российской армии, учат стрелять и заставляют проходить специальные учения. Для этих целей открывают детские милитарные объединения, на которые из российского бюджета ежегодно выделяют миллиарды рублей.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал в Telegram-канале "Анатолий Штирлиц" ряд фотографий, свидетельствующих о зомбировании детей в Крыму. Он подчеркнул, что оккупированный Россией Крым практически превратился в лагерь по подготовке будущих "боевых путинских отрядов".

Фото: t.me/a_shtirlitz

"Российские оккупанты не упускают ни одного момента для коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков", - говорится в заметке.

На фото коллаборационист Михаил Шеремет, который стал депутатом Госдумы, проверяет подготовку таких отрядов в городе Саки. Шеремет внесен в базу "Миротворца" как боевик незаконных вооруженных формирований, предатель родины и пособник российских оккупантов.

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Для зомбирования детей Россия создала так называемое движение Юнармия. В 2017 году количество его участников выросло с нескольких сотен до 30 тыс. В 2019-м в Севастополе на базе городского Дома офицеров создали так называемый дом Юнармії. Там детей учат, как обращаться с оружием. В Керчи оккупанты недавно провели строевой смотр школьников. Детей заставили выстроиться и присягать на верность российскому президенту. Участие в Юнармии является бесплатным, и поэтому родители отдают детей туда, чтобы те не сидели дома. Такая вербовка нарушает Женевские конвенции и является пропагандой службы в Вооруженных силах государства-оккупанта.