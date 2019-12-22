Путин едет в Крым

Президент РФ Владимир Путин посетит аннексированный Крым для участия в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Визит Путина в Крым запланирован на понедельник, 23 декабр, сообщает пресс-служба Кремля.
Строительство "Крымского моста" велось с 2015 года. В мае 2018 года в оккупированном Крыму официально открыли автомобильную часть моста, запустить движение поездов мостом РФ планировала в 2019 году.
Строить керченский мост помогали семь компаний из ЕС.
В июле 2018 ЕС ввел санкции в отношении шести компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Стоит пятками на глине" - Крымскому мосту предрекают крах
Украина готовила иск к РФ из-за убытка портов в связи со строительством Керченского моста.
В Мининфраструктуры Украины готовили список санкций для всех компаний, работающих на объектах строительства моста.
Комментарии