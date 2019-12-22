Путин едет в Крым

Путин открыл Крымский мост.

Президент РФ Владимир Путин посетит аннексированный Крым для участия в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Визит Путина в Крым запланирован на понедельник, 23 декабр, сообщает пресс-служба Кремля.

Строительство "Крымского моста" велось с 2015 года. В мае 2018 года в оккупированном Крыму официально открыли автомобильную часть моста, запустить движение поездов мостом РФ планировала в 2019 году.

Строить керченский мост помогали семь компаний из ЕС.

В июле 2018 ЕС ввел санкции в отношении шести компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

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Украина готовила иск к РФ из-за убытка портов в связи со строительством Керченского моста. В Мининфраструктуры Украины готовили список санкций для всех компаний, работающих на объектах строительства моста.