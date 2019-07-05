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пятница, 05 июля 2019 18:40

Прямое признание аннексии: Россия внесла украинский Херсонес в список ЮНЕСКО как свой
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Российская делегация на 43-й сессии комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО представила украинский Херсонес Таврический как российский объект.

Этот ход является прямым признанием аннексии Крыма, написала заместитель министра культуры Тамара Мазур на своей странице в Facebook.

"Так нагло Россия еще не действовала! Раздают прямо на сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО спецвыпуск вестника комиссии Нацкомиссии ЮНЕСКО РФ, в котором среди российских объектов всемирного наследия подают наш Херсонес Таврический", - написала она.

Фотографии скандального экземпляра российской брошюры
Фото: Тамара Мазур
Фотографии скандального экземпляра российской брошюры
Фотографии скандального экземпляра российской брошюры

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Заместитель министра добавила. Что ЮНЕСКО не признали Крым российским.

"Это недопустимое нарушение всех норм международного права, откровенная прямое заявление об аннексии, плевок в лицо ЮНЕСКО и ООН, неоднократно в своих документах на высшем уровне подтвердили, что Крым - это Украина", - добавила она.

В оккупированном Севастополе представители РПЦ строят храм с гостиничным комплексом.

Жители города недовольны, поскольку "храм святой Матроны Московской" находится рядом с двумя городскими пляжами и зеленой зоной, сообщают подконтрольные оккупантам крымские СМИ "Примечания".

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