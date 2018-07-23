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понедельник, 23 июля 2018 17:20

Прокуратура не будет преследовать людей, которые сотрудничают с оккупантами в Крыму

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Прокуратура не будет преследовать людей, которые сотрудничают с оккупантами в Крыму
Крымчан, сотрудничающих с оккупантами - не будут наказывать. Фото: Таврийские вести

Госслужащих и каждого, кто находится на территории аннексированного Крыма, не будут преследовать за сотрудничество с оккупантами.

Прокуратура Автономной Республики Крым проверяет причастность каждого крымского госслужащего к совершению государственной измены, которая должна заключаться в активных действиях по ведению подрывной деятельности. Об этом рассказала начальник управления прокуратуры АРК Светлана Блудова, комментируя розыск бывшего крымского судьи Валерия Чернобука, передает Крым.Реалии.

"Мы проверяем причастность каждого человека именно к совершению государственной измены, которая должна заключаться в активных действиях: помощь в ведении подрывной деятельности. Судья Чорнобук помогал оккупационной власти устанавливать судебную систему Российской Федерации", - сказала Блудова.

По ее словам, сам факт работы в подконтрольных России госорганах Крыма не является преступлением.

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"Обычный госслужащий, который работает в МЧС и помогает народу, не будет нести уголовную ответственность", - утверждает сотрудница прокуратуры АРК.

Экс-главе Апелляционного суда Крыма Валерию Чернобуку объявлено подозрение в государственной измене.

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