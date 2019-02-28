Продать не удается: судну "Норд" придумали новое назначение

Судно "Норд" используют в учебных целях. Фото: ideologs.com

Судно "Норд" хотят передать в управление государственным морским академиям для эксплуатации в научных и учебных целях.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) больше не будет выставлять судно на торги, сообщает "Гордон".

"Учитывая результаты первых, повторных торгов, а также статус сейнера как арестованного имущества Национальным агентством рассматривается целесообразность изменения пути управления активами", - говорится в заявлении.

В Нацагентстве добавили, что на результаты торгов могло повлиять негативное информационное поле, сформированное Россией. Оно потенциально уменьшает возможность покупки сейнера за пределами территориальных вод Украины.

С октября 2018 года Украина несколько раз выставляла судно "Норд" на государственном онлайн-аукционе OpenMarket. На первых торгах стартовая цена составляла 1,626 млн грн, на вторых - 1,468 млн грн.

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Украинские пограничники задержали рыболовное судно "Норд" из оккупированной Керчи 25 марта 2018 года в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер конвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находилось 10 членов экипажа.