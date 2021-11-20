Президент Болгарии отказался опровергать свои слова о Крыме

Радев снова повторил заявление о Крыме. Фото: Reuters

Президент Болгарии Румен Радев не стал опровергать свои сова об оккупированном Крыму.

Он снова сказал, что Крым принадлежит России, передает "bTV Новините".

"Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен. Анексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и в настоящее время Крым является российским", - сказал Радев журналистам.

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МИД Украины ранее требовало от него опровержения заявления.

Президент Болгарии Румен Радев, желающий переизбрания на второй срок, считает Крым российским и говорит о неэффективности антироссийских санкций ЕС. Об этом он заявил на дебатах в четверг, 17 ноября.