Потоп в Керчи: два человека погибли

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В оккупированной Керчи во время потопа погибли два человека.

Еще более 4 тыс. человек пострадали, сообщает оккупационная власть.

Крымчан призвали быть готовыми к эвакуации, запастись продуктами, лекарствами и предметами самой необходимости.

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"Населению, которое проживает в низменных районах Керчи и в районах, подверженных подтоплению территорий, в связи с обильными осадками необходимо принять все необходимые меры по минимизации последствий возможных подтоплений жилых и хозяйственных помещений, подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов питания. Быть готовыми к возможной эвакуации", - сказал подконтрольный оккупантам исполняющий обязанности главы Керчи Святослав Брусаков.

На 13 и 14 августа объявили штормовое предупреждение из-за возможных ливней. В Керчи, в оккупированном Россией Крыму, затопило улицы после ночного дождя. Транспортное движение парализовало. Утром, 13 августа, на линию не вышел электротранспорт. Городские автобусы изменили следование. Местные власти призвали жителей воздержаться от поездок и остаться дома из-за последствий наводнения. Просят убрать автомобили из низменных участков города из-за угрозы затопления.