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понедельник, 04 января 2021 22:27

Пособник оккупантов умер от коронавируса

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Пособник оккупантов умер от коронавируса
Умер оккупацийний министр Сергей Шахов. Фото: УП

Представитель правительства российских оккупантов в Крыму Сергей Шахов умер в госпитале для больных Covid-19.

Российские СМИ сообщают об этом со ссылкой на МЧС оккупированного Крыма.

65-летний Шахов занимал должность "главы крымского МЧС" в 2014 году. С 2011 года он возглавлял спасательное ведомство Украины в Крыму.

Оккупационные власти сообщают, что на полуострове с начала пандемии обнаружили около 26 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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В октябре в Крыму начало расти количество больных. Максимальный показатель за сутки зафиксировали 19 декабря - 357 человек.

Самым опасным новый британский штамм коронавируса является для детей и подростков. Именно они могут заражаться им интенсивно, сообщила епидемиолог Лондонского университета королевы Мария Дипти Гурдасани в Twitter.

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