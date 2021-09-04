После обысков российские силовики похитили жителя Крыма - правозащитники

Силовики похитили крымчанина. Фото: Reuters

Российские силовики с нашивками ФСБ увезли в неизвестном направлении жителя Крыма Эльдара Одаманова после обыска в его доме в Симферополе.

Обыск проводился в связи со взрывом на газопроводе в селе Перевальном под Симферополем, общественному объединению "Крымская солидарность" сообщила супруга Одаманова Сафие Мамутова.

"Утром в доме крымского татарина Эльдара Одаманова в Симферополе прошел обыск в связи со взрывом в селе Перевальное в Крыму. Силовики с нашивками ФСБ изъяли технику и увезли мужчину с собой. На данный момент его нет ни в одной дежурной части города, его супруга написала заявление о похищении в полицию", – говорится в сообщении на странице объединения в Facebook.

"Проигнорировавшие просьбу представиться люди в форме хаки забрали у семьи мобильные телефоны, а затем предъявили постановление суда об обыске, проводимом из-за взрыва на газопроводе в селе Перевальном. Адвокат Лиля Гемеджи обратила внимание, что в документе был указан только адрес жилища. Фамилия и предъявленное обвинение в постановлении не зафиксированы. Также силовики привели с собой двух не представившихся понятых", – сказано в сообщении.

После обыска силовики изъяли два ноутбука, два телефона и два флеш-накопителя.

"После составления списка изъятых вещей в протоколе Эльдар Одаманов потребовал правоохранителей показать содержимое пакета с опечатанным имуществом. В нем не оказалось его мобильного телефона, несмотря на обратное утверждение в протоколе обыска. Выяснилось, что аппарат забрал один из силовиков и уехал с ним в неизвестном направлении. Спустя некоторое время его вернули вместе с устройством, которое было конфисковано непроцессуальным способом. Что происходило с мобильным телефоном вне правового поля зрения также остается неясным", – добавили в "Крымской солидарности".

Обыск длился до 7:20 утра, после этого силовики сказали Одаманову проехать с ними в центральное отделение полиции. Мамутова, как сообщается, позвонила в дежурную часть, но ее мужа там не оказалось, как и в главном Управлении ФСБ и МВД.

"На данный момент я съездила в центральный район, в отделение полиции, и написала заявление о похищении моего супруга, потому что с 9:30, как я начала обзванивать, я не имею никаких данных о его местоположении", – уточнила Сафие Мамутова.

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