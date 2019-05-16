Порты могут прийти в упадок- что произойдет, если РФ не получит ответа в Крыму

Россия продолжит наглеть в Крыму. Фото: "Корреспондент"

Когда Россия не получает должного ответа, её действия становятся более агрессивными.

Россия выжидает и не принимает решительных действий, сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью Financial Times.

"Россия навязывает свои правила игры, создавая искусственные препятствия, проводя длительные проверки судов и угрожая полностью перекрыть морское сообщение в районе Керченского моста", - заявил он. Оборот грузов в Мариуполе и Бердянске сократился почти на 70% и 50%, поскольку Россия получила контроль над Керченским проливом.

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Вице-адмирал Эрве Блежан, заместитель командира морского командования НАТО заявил, что если Россия не ослабит свою свой контроль над Азовским морем, то порты могут прийти в упадок.

Контингент Береговой охраны ФСБ России в оккупированном Крыму продолжает заниматься прикрытием незаконной добычи песка в Каркинитском заливе между оккупированным Крымом и материковой Украиной.