Порошенко просят обменять украинских рыбаков на моряков "Норд"

Украинский омбудсмен хочет обменять экипажи рыболовецких судов Украины и России. Фото: prm.ua

Украинский омбудсмен Людмила Денисова попросила президента Украины Петра Порошенко обменять членов экипажа судна "Норд", задержанного ГПС Украины, на членов экипажа судна "ЯМК-0041", задержанных российскими силовиками.

С этим к Денисовой обратились семьи экипажа рыболовного судна, сообщает пресс-служба омбудсмена.

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"Капитана содержат в Симферопольском СИЗО, а другие члены экипажа находятся в статусе свидетелей и не имеют возможности покинуть территорию полуострова Крым. У них забрали паспорта гражданина Украины. Состояние здоровья моряков крайне неудовлетворительное. На них осуществляют психологическое давление и запугивают ФСБ России", - отмечает Денисова.

В оккупированном Крыму ФСБ отпустила задержанных украинских рыбаков судна "ЯМК-0041", отобрав документы. У них российская спецслужба отобрала загранпаспорта, поэтому они не могут покинуть пределы Севастополя. Моряков выпустили с территории пограничного управления ФСБ в Балаклаве после полуторамесячного заключения. Обвинений украинцам не предъявили.