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четверг, 14 ноября 2019 22:51

Порошенко о принятии проекта резолюции ООН по Крыму: Международная ответственность России неизбежна

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Порошенко о принятии проекта резолюции ООН по Крыму: Международная ответственность России неизбежна
Фото: LIGA.net
Принятие проекта резолюции Третьим комитетом Генассамблеи ООН, согласно которому осуждается агрессия России в оккупированном Крыму, усиливает позиции Киева в международных судах.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко, информирует ДС.

"Замечательная новость из Нью-Йорка, где на уровне третьего комитета одобрен проект новой резолюции ГА ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина", - написал он.

Порошенко добавил, что украинская власть делала всё все предыдущие годы, начиная с резолюции Генеральной Ассамблеи в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины еще от 2014 года.

"Крайне важно, что такая позиция ООН укрепляет как международную единство и солидарность с нашим государством, так и позиции Украины в международных судах. Это наше оружие для переговоров с Россией с позиции национальных интересов и с позиции силы права, в рамках минского и нормандского треков. Надо им эффективно воспользоваться для мира в интересах Украины и всего свободного мира, а не России как агрессора", - указал пятый президент Украины

По его словам, международная ответственность России за ее "грубую агрессию, украденные территории, уничтоженные права человека под оккупацией неизбежна".

Порошенко поблагодарил государства-члены ООН за неизменную поддержку Украины.

Напомним, сегодня, 14 ноября, Третий комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции, согласно которому Россия осуждается за систематическое нарушение прав человека в оккупированном Крыму и ее действия на полуострове определены как агрессия. Резолюция получила 67 голосов "за" и 23 - "против.

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14
ноября

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