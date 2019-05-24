Политзаключенный Станислав Клых объявил голодовку

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Просмотров: 1233
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 2682
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 2016
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 2979
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5427
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16086
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 549
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2610
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5859
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1764
Фото
Все фото
14
5
9
14
7
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
На оккупированный Крым посыпались камни с неба
На оккупированный Крым посыпались камни с неба
Арест за рубашку - День вышиванки в оккупированном Крыму
Арест за рубашку - День вышиванки в оккупированном Крыму
Жена Зеленского купила самострой - СМИ
Жена Зеленского купила самострой - СМИ
Украинские моряки вышли в море на изысканном паруснике
Украинские моряки вышли в море на изысканном паруснике
Видео
Все видео
Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Крым оккупированый: времени на жизнь не осталось
Крым оккупированый: времени на жизнь не осталось
Курорт кончился: оккупанты заилили пляжи
Курорт кончился: оккупанты заилили пляжи
В Симферополе расстреляли влиятельных политиков
В Симферополе расстреляли влиятельных политиков
"Вернемся домой на катерах": моряки передали трогательный привет украинцам
"Вернемся домой на катерах": моряки передали трогательный привет украинцам
Интервью
1/5
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 3753
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2610
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 585
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1278
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1935
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 мая 2019
Просмотров: 351
Не мій голос
Є люди, які спеціально говорять по телефону чужими голосами. От у мене був такий студент Женька — дивовижно точно імітував мій голос, дзвонив ...
пятница, 24 мая 2019 10:05

Политзаключенный Станислав Клых объявил голодовку

  Комментировать
Политзаключенный Станислав Клых объявил голодовку
Фото: https://www.ukrinform.ua/

Украинский политзаключенный Станислав Клых, осужденный в Чечне до 20 лет по обвинению в убийстве российских военных в Грозном в 1994-1995-х, объявил голодовку.

Голодание Клих правозащитница Татьяна Щур назвала мольбой о помощи к новому президенту Украины Владимира Зеленского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Замученного Станислава Клыха проверили на наличие рака

"Надежда, разбуженная ожиданием перемен, грозит обернуться новым отчаянием. Голодание Стаса - это призыв, мольба, крик о помощи, адресованное новому президенту из-за красных кирпичных стен Верхнеуральске острога, из одиночества и темноты", - добавила она.

Станислав Клых приговорен к 20 годам заключения по делу о запрещенной в России и признанной экстремистской организации УНА-УНСО. По версии российского следствия, в 1994-1995-х воевал против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия. Отбывает наказание в Верхнеуральской колонии в Челябинской области России. Заявлял о пытках. По решению руководства тюрьмы, к Клыху применялось принудительное психиатрическое лечение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Политзаключенный Станислав Клых объявил голодовку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
мая

На стадионе погибли более 300 болельщиков

Самое читаемое
Луценко говорит, что будет генпрокурором и &quot;не прогнет позвоночник&quot;
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
 3 Просмотров: 56064
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
8
 Просмотров: 32152
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
 5 Просмотров: 30916
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею 2 Просмотров: 28396
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 22705
Крым
У Зеленского сделали новое заявление о мирных договоренностях с Россией
У Зеленского сделали новое заявление о мирных договоренностях с Россией 1 Просмотров: 3555
РФ "потеряла" 80 пленных украинцев - Марчук объяснил, почему срывается обмен заложниками
РФ "потеряла" 80 пленных украинцев - Марчук объяснил, почему срывается обмен заложниками Просмотров: 3528
Вакарчук раскритиковал "референдумы" от Администрации Зеленского
Вакарчук раскритиковал "референдумы" от Администрации Зеленского 3 Просмотров: 3816
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
14
 Просмотров: 10188
Рухнула известная фотозона Крыма
Рухнула известная фотозона Крыма 1 Просмотров: 1152
Больше всего комментируют
12
Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией
7
Россия отказалась от мира с Украиной
5
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
4
"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление
3
"Каннабис у нас точно еще не легализовали?": соцсети реагируют на возможный референдум о мире с РФ
Голосов: 2349
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua