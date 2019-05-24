Политзаключенный Станислав Клых объявил голодовку

Фото: https://www.ukrinform.ua/

Украинский политзаключенный Станислав Клых, осужденный в Чечне до 20 лет по обвинению в убийстве российских военных в Грозном в 1994-1995-х, объявил голодовку.

Голодание Клих правозащитница Татьяна Щур назвала мольбой о помощи к новому президенту Украины Владимира Зеленского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Замученного Станислава Клыха проверили на наличие рака

"Надежда, разбуженная ожиданием перемен, грозит обернуться новым отчаянием. Голодание Стаса - это призыв, мольба, крик о помощи, адресованное новому президенту из-за красных кирпичных стен Верхнеуральске острога, из одиночества и темноты", - добавила она.

Станислав Клых приговорен к 20 годам заключения по делу о запрещенной в России и признанной экстремистской организации УНА-УНСО. По версии российского следствия, в 1994-1995-х воевал против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия. Отбывает наказание в Верхнеуральской колонии в Челябинской области России. Заявлял о пытках. По решению руководства тюрьмы, к Клыху применялось принудительное психиатрическое лечение.