Политзаключенного Панова вывезли из Крыма

Евгения Панова этапировали из оккупированного Крыма в Россию. Фото: rbc.ua

Из оккупированного Крыма в Россию этапировали политзаключенного Кремля Евгения Панова.

Обвиняемого в подготовке диверсий на территории полуострова этапировали в Москву для участия в рассмотрении апелляционных жалоб адвокатов. Об этом сообщает служба Радио Свобода.

Отмечается, что Панова отправили в Москву утром 9 октября. Дело незаконно осужденного украинца ранее передали в Верховный суд России для рассмотрения апелляции.

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11 августа 2016-го Киевский районный суд Симферополя арестовал Евгения Панова по подозрению в подготовке теракта. В октябре Захтея и Панова вывезли из оккупированного Крыма на территорию РФ. Они находились в московском СИЗО "Лефортово".

8 декабря стало известно, что Панов подал заявление о пытках в Следственный комитет РФ. В заявлении Панов отметил, что "после задержания сотрудники ФСБ били его железной трубой, подвешивали за наручники и били электротоком".