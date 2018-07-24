Показали видео смерча над Керченским мостом

Керченский мост попал в эпицентр смерча: видео. Фото: Ruinformer

В оккупированном Крыму над незаконно построенным Керченским мостом прошел смерч.

Стихию на видео сняли строители. Информацию распространил пророссийский сайт Керч.инфо.

В ролике заметно, как в море у моста зарождались вихри смерча. Строители комментировали удивительное природное явление.

"Такие проявления стихии Керченскому мосту не станут угрозой. За последние 2 недели в Черном море несколько раз были замечены торнадо", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ванга предсказала уничтожение Керченского моста - СМИ

Открытый мост через Керченский пролив является опасным для проезда. Новостройка, которая соединила аннексированый полуостров и материковую Россию, оказались ненадежной.