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пятница, 20 сентября 2019 20:15

Показали трогательную встречу освобожденных моряка и собаки

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Освобожденный из русского плена моряк Сергей Чулиба встретился с собакой Джесси, который был вместе с ним во время захвата кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Об этом сообщил боец ​​93-й ОМБр "Холодный Яр" Евгений Дядив.

Автор: Скриншот
  Джесси с "Яны Капу" встретился с моряком Сергеем Чулибой
Джесси с "Яны Капу" встретился с моряком Сергеем Чулибой

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Он отметил, что военный с любимцем наконец встретились после 10 месяцев разлуки.

3-месячный щенок Джесси был на борту буксира "Яны Капу", когда его захватили российские военные. Во время захвата собака укусила одного из ФСБшников за ногу. После ареста украинских моряков собаку забрали сотрудники пограничной службы ФСБ России в Керчи.

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