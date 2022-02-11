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пятница, 11 февраля 2022 07:27

Показали новые спутниковые фото с наращиванием российских войск
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Компания Maxar – новые спутниковые фото наращивания российских войск у украинских границ
Фото: Reuters
Скопление происходит в оккупированном Крыму, Беларуси и на западе России

Компания Maxar – новые спутниковые фото наращивания российских войск у украинских границ.

Скопление происходит в оккупированном Крыму, Беларуси и западе России, написал корреспондент Buzzfeed Кристофер Миллер в Twitter.

В Крыму на аэродроме Октябрьское обнаружили новую обширную дислокацию войск и техники. Там разбили более 550 военных палаток и сотни единиц техники.

Войска свезли под Новоозерное на берегу озера Донузлав. Там заметили артиллерию. Около города Славное обнаружили новую дислокацию.

На белорусском аэродроме Зябровка обнаружили войска, полевой госпиталь, вертолеты и армейские палатки. Боевая группа дислоцируется в районе города Речица в 45 км от границы с Украиной.

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На Курский полигон в Россию недавно прибыл большой военный контингент.

Новые спутниковые снимки показывают, что Россия продолжает последние недели наращивать свои силы в оккупированном Крыму и вблизи восточных границ Украины. Фотографии сделала американская компания Maxar Technologies. На них показали базу в Крыму, наполненную БТРами и танками. Фото сделано 13 декабря. Базу фотографировали в октябре, она была полупустой.

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