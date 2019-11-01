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пятница, 01 ноября 2019 16:10

По-христиански: оккупанты сносят украинский храм

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Российские оккупанты в Евпатории в принудительном порядке хотят обязать Православную церковь Украины снести храм.

"Администрация города Евпатория обратилась в суд для того, чтобы суд рассмотрел вопрос о принудительном сносе. О том, что он обязывает управления Крымской епархии снести ее же силами эту церковь и после этого вернуть 30 квадратных метров городу", - рассказал архиепископ Климент, пишут Крим.Реалии.

Строительство храма начали до аннексии и на это есть соответствующие документы.

"В течение полугода они присылали различные комиссии, которые фиксировали" факт "незаконного строительства. Я, в свою очередь, подавал необходимые заявления и письма в администрацию города Евпатория с пояснениями, что это сооружение было установлено до 2014 года. Давал письмо из Кабинета министров Крыма, что вопрос о выделении земли находится под контролем Совета министров Крыма", - пояснил архиепископ Климент.

Автор: Крым.Реалии
  Повестка в суд
Повестка в суд

Попытки снести сооружение начались сразу после аннексии, в 2014-м году.

"Инициатором сноса был заместитель председателя Крымского республиканского культурно-просветительского общества крымчаков "Кьримчахлар" Пурим М.И. В 2014 году они уже озвучивали тему сноса церкви и ликвидации украинской православной общины в Евпатории", - сказал Климент.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал о том, как россияне репрессируют украинских священников на оккупированных территориях.

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Дата
01
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Голосов: 6333
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
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