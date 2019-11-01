По-христиански: оккупанты сносят украинский храм

Российские оккупанты в Евпатории в принудительном порядке хотят обязать Православную церковь Украины снести храм.

"Администрация города Евпатория обратилась в суд для того, чтобы суд рассмотрел вопрос о принудительном сносе. О том, что он обязывает управления Крымской епархии снести ее же силами эту церковь и после этого вернуть 30 квадратных метров городу", - рассказал архиепископ Климент, пишут Крим.Реалии.

Строительство храма начали до аннексии и на это есть соответствующие документы.

"В течение полугода они присылали различные комиссии, которые фиксировали" факт "незаконного строительства. Я, в свою очередь, подавал необходимые заявления и письма в администрацию города Евпатория с пояснениями, что это сооружение было установлено до 2014 года. Давал письмо из Кабинета министров Крыма, что вопрос о выделении земли находится под контролем Совета министров Крыма", - пояснил архиепископ Климент.

Автор: Крым.Реалии Повестка в суд

Попытки снести сооружение начались сразу после аннексии, в 2014-м году.

"Инициатором сноса был заместитель председателя Крымского республиканского культурно-просветительского общества крымчаков "Кьримчахлар" Пурим М.И. В 2014 году они уже озвучивали тему сноса церкви и ликвидации украинской православной общины в Евпатории", - сказал Климент.

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