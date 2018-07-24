"Похорон не будет" - сестра опровергла слухи о Сенцове

Сенцов голодает 72-й день: сестра опровергла слухи о нем. Фото: From-ua

Сестра политзаключенного Кремля Олега Сенцова Наталья Каплан опровергла факт, что ее брат находится на грани жизни и смерти.

По ее словам, британское издание Independent якобы со ссылкой на нее сообщил, что политзаключенный находится на грани жизни и смерти. Сама Каплан эту информацию опровергла, написав об этом в Facebook.

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"Не говорила я ничего о предсмертном состоянии Олега. Или опять что-то не так поняли, или для красного словца зафигачили. Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь", - написала она в Facebook.

Украинский режиссер голодает 72-й день в российской тюрьме.

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая с требованием выпустить из российских тюрем всех политзаключенных Кремля.