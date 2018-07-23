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"Подбивал школьницу взорвать школу" - началось российское судилище над украинским политзаключенным

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&quot;Подбивал школьницу взорвать школу&quot; - началось российское судилище над украинским политзаключенным
Павла Гриба судят в Ростове: подробности. Фото: Цензор.нет

Сегодня начали судить в Северо-Кавказском окружном суде в Ростове украинца Павла Гриба.

После того, как прокурор зачитал обвинительный акт, политзаключенный заявил: "Я не признаю своей вины", передает Цензор.нет.

Обвинительное заключение прокурор читал 6 минут. В нем говорилось, что Павел Гриб действовал под давлением некого Стефана Капиноса, с которым он познакомился в 2013-ом.

"В 2017 году Павел познакомился с Татьяной Ершовой, российской школьницей из Сочи. Общался с ней по скайпу: якобы школьница говорила, что не любит учителей, учеников своей школы и вообще россиян. По версии следствия, Гриб подбивал ее изготовить бомбу и взорвать во время школьной линейки. А Ершова захотела это сделать, но ничего не сделала", - говорит прокурор.

Кроме того, в обвинительном заключении, которое прокурор зачитывал в суде, была указана старая редакция статьи, которая предусматривает 8 лет тюремного заключения, но уже не действует.

Прокурор заявил, что в обвинительном заключении ошибка, а он подразумевает новую редакцию этой же статьи. Санкций за ней больше - до 10 лет колонии.

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В свою очередь, адвокат Марина Дубровина заявила, что ужесточение наказания или вменяемой статьи противоречит Конституции РФ.

Судьи будут решать, возвращать ли обвинительное заключение прокурору.

Украинца Павла Гриба похитили в Беларуси в августе прошлого года. Он поехал в Гомель на свидание к девушке, с которой общался в социальных сетях. 17-летняя Татьяна приехала на встречу из российского Сочи. Власти России обвиняет Гриба в "подготовке теракта". Российский суд продлил арест до 4 мая.

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