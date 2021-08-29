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воскресенье, 29 августа 2021 15:57

По требованию Путина в крымских школах ввели должность "спецвоспитателя"

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По требованию Путина в крымских школах ввели должность &quot;спецвоспитателя&quot;
В Крыму появилась должность "советник директора по воспитанию". Фото: arc.construction

В оккупированном Россией Крыму в новом учебном году в 57 школах появилась должность под названием "советник директора по воспитанию".

Об этом сообщило издание АРК.

Севастополь попал в 10 городов в оккупированном регионе, где будут работать так называемые "спецвоспитатели".

Позже такую ​​должность хотят ввести во всех крымских школах из-за требования президента РФ Владимира Путина повысить уровень патриотического воспитания несовершеннолетних.

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"Педагогам нужно опираться на гражданские и патриотические ценности", - отметили в СМИ.

За годы оккупации в Крыму неоднократно фиксировались процессы внедрения "русского мира" и милитаризации. Детей вовлекают в это с детского сада.

Пропаганда больше направлена ​​на детей до 15 лет. У несовершеннолетних не полностью сформировано критическое мышление. Это одна из форм принуждения к дальнейшей службе в вооруженных силах РФ, отметили правозащитники.

Учредительный саммит "Крымской платформы" состоялся в Киеве 23 августа. В нем приняли участие представители 46 стран и международных или межгосударственных организаций, кроме самой Украины.

Эта инициатива - международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова, а тем самым и укрепление европейской и глобальной безопасности.

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