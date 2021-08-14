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суббота, 14 августа 2021 13:24

Плесень и комары - пациент рассказал об условиях в Севастопольской больнице
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В оккупированном Крыму рассказали об ужасных условиях в больнице в Севастополе.
Фото: "Кримська ластівка"
Палаты забиты стонущими пожилыми пациентами. Медсестры, а их две, бегают в два этажа.
По ночам в палатах вылезают тараканы и пауки
"Санузел в плесени, а тут на секундочку пациенты с заболеваниями легких, еще и плесенью дышать"

В оккупированном Крыму рассказали об ужасных условиях в больнице в Севастополе.

Об условиях рассказал пациент, находящийся на лечении в Первой городской больнице в инфекционном отделении, с подозрением на пневмонию, сообщает Telegram канал "Крымская ласточка".

"Палаты забиты стонущими пожилыми пациентами. Медсестры, а их две, бегают в два этажа. В реанимации нет мест. В палатах полная антисанитария. На окнах отсутствуют москитные сетки. Санузел в плесени, а тут на секундочку пациенты с заболеваниями легких, еще и плесенью дышать", - говорится в сообщении.

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По ночам в палатах вылезают тараканы и пауки. Налетают комары, потому что на окнах нет москитных сеток.

В оккупированной Керчи "управление образования" собирает личные данные о несовершеннолетних для Федеральной службы безопасности РФ. Речь идет о детях старше 12 лет. По требованию "начальника управления образования" директора школ передали данные, куда входили имя, фамилия, отчество, число, месяц, год рождения и номер мобильного телефона всех учеников от 12 до 17 лет.

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