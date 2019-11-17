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Передача украинских кораблей: назвали дату

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Передача украинских кораблей: назвали дату
Россия передаст Украине корабли 18 ноября. Фото: Prm

Передача захваченных украинских катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" состоится в понедельник, 18 ноября.

В то же время корабли еще утром 17 ноября покинули Керчь, а на встречу им вышли украинские суда. Об этом со ссылкой на пресс-службу российской ФСБ в оккупированном Крыму сообщает "Интерфакс".

Также стало известно, что следователи ФСБ России официально исключили захваченные корабли ВМС Украины из числа вещественных доказательств по делу задержанных в Керченском проливе моряков.

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"Украинские корабли исключено российскими следователями из числа вещественных доказательств по уголовному делу в отношении моряков", - подчеркнул собеседник агентства ТАСС.

Украинские корабли, которые Россия захватила в Керченском проливе в ноябре 2018 года, прошли под Крымским мостом. Катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" в сопровождении береговой охраны РФ направляются в нейтральные воды Черного моря, где их передадут Украине.

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