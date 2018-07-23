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понедельник, 23 июля 2018 17:58

Олег Сенцов в предсмертном состоянии - заявление сестры политзаключенного

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Олег Сенцов в предсмертном состоянии - заявление сестры политзаключенного
Олег Сенцов на грани жизни и смерти - заявление сестры. Фото: openrussia.org

Украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов находится на грани жизни и смерти.

О его состоянии рассказала его сестра Наталья Каплан, передает британськомий Independent.

"Мы не знаем, сколько еще он протянет, но нам сказали, что он уже в предсмертном состоянии", - сказала она.

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Она отметила, что ему принудительно вкалывают питательные инъекции, однако у него начались проблемы с сердцем.

Украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая, с требованием выпустить из российских тюрем всех политзаключенных Кремля.

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