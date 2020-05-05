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вторник, 05 мая 2020 12:11

Оккупанты заявляют о первой смерти от коронавируса в Крыму

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Оккупанты заявляют о первой смерти от коронавируса в Крыму
В аннексированном Крыму от коронавируса умерла 50-летняя женщина. Фото: reuters.com

На аннексированном РФ полуострове от коронавируса умерла пожилая женщина.

Об этом сообщила самопровозглашенная крымская власть, пишут российские СМИ.

Женщина 1950 года рождения была госпитализирована в Сакскую больницу 30 апреля с диагнозом "правосторонняя пневмония". Среди сопутствующих заболеваний имела ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, гипертоническую болезнь.

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Предварительно, это первая смерть на полуострове в результате поражения коронавирусом.

Всего по состоянию на 4 мая в Крыму под медицинским контролем из-за пандемии коронавируса находятся 1932 человека.

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