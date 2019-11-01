Оккупанты задержали украинца на границе с Крымом

В Крыму арестовал на два месяца гражданина Украины, которого задержали на границе полуострова. Фото: КП

Суд в анексованому Россией Крыма арестовал на 2 месяца гражданина Украины, которого задержали на границе полуострова за попытку "незаконно попасть на территорию РФ".

34-летний житель Закарпатской области пытался попасть в Крым через пункт пропуска "Армянск". Во время проверки выяснилось, что "мужчине запрещен въезд в Россию до сентября 2020-го. Причина запрета неизвестна, передает издание interfax.

"Чтобы пересечь государственную границу, мужчина намеренно изменил установочные данные, обратившись в миграционную службу Украины и оформив новый паспорт", - говорится в сообщении.

В отношении украинца возбуждено уголовное дело по статье "пересечение российской госграницы при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которого сознательно для виновного не разрешен".

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Президент Чехии Милош Земан назвал оккупированный украинский полуостров Крым российским. Также он пригласил в президентский дворец представителей крымской пророссийской организации "Кырым бирлиги". Впоследствии появилась информация, что пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек опроверг информацию о якобы признании Милошем Земаном аннексии Крыма. Ситуация произошла на торжественном приеме по случаю 101-й годовщины образования Чехословакии в Пражском Граде. Во время торжеств пророссийские делегаты спросили у президента Чехии об его отношении к аннексии Крыма российскими войсками. Гости исковеркали эти слова и после мероприятия написали в Facebook. что президент ЧР Милош Земан признал аннексированный Крым частью России.