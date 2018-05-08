Оккупанты задержали 28 крымских татар

За 3 месяца российские силовики задержали 28 крымских татар. Фото: Украинское интерес

28 крымскотатарских активистов задержали российские оккупанты в аннексированном Крыму.

Об этом сообщила Эльвира Сагирман, член Меджлиса крымскотатарского народа, менеджер по коммуникациям крымскотатарского ресурсного центра.

"Общее количество задержанных за первый квартал 2018 года - 28. Из них 14 - это представители крымско-татарского народа. В основном задержания проводили после проведения обысков российскими силовиками.

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За первые три месяца в Крыму провели обыски в 19 активистов, из них 12 - у крымских татар. Обыски были связаны с подозрением активистов в распространении экстремистских материалов в социальных сетях", - прокомментировала ситуацию Сагирман.

4 мая крымскотатарского политзаключенного Узеира Абдуллаева в критическом состоянии доставили в больницу Симферополя в аннексированном Крыму.