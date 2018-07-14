Оккупанты выпустили из СИЗО политзаключенного

Исмаил Рамазанов отсидел максимальный срок своего обвинения. Фото: "Крым Реалии"

В оккупированном Крыму из СИЗО отпустили политзаключенного крымского татарина Исмаила Рамазанова.

Его обвиняли в экстремизме. Оккупационный суд отклонил ходатайство о продлении меры пресечения, поскольку заканчивается максимальный срок содержания под стражей в соответствии с вменяемым преступлением, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедли в Facebook.

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Рамазанов рассказывал, что его пытали, ломали пальцы, надевали пакет на голову.

Пророссийский Верховный суд Крыма приговорил украинца Евгения Панова к 8 лет колонии строгого режима. Перед этим его пытали и силой "выбили" признание.