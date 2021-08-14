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суббота, 14 августа 2021 12:40

Оккупанты в Крыму собирают для ФСБ личные данные школьников

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Оккупанты в Крыму собирают для ФСБ личные данные школьников
В оккупированной Керчи ФСБ собирает личные данные о несовершеннолетних. Фото: kubnews.ru

В оккупированной Керчи "управление образования" собирает личные данные о несовершеннолетних для Федеральной службы безопасности РФ. Речь идет о детях старше 12 лет.

По требованию "начальника управления образования" директора школ передали данные, куда входили имя, фамилия, отчество, число, месяц, год рождения и номер мобильного телефона всех учеников от 12 до 17 лет. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

Правозащитник считают это нарушением права на частную жизнь.

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"По запросу" Управления Федеральной Службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю "необходимо 10 августа 2021 в 15:00 предоставить сведения о детях в возрасте от 12 до 17 лет, учащихся в общеобразовательных учреждениях города Керчи, в соответствии с прилагаемой формой. Дополнительно сообщаем, что полномочиями органов ФСБ России предусмотрено получение персональных данных без согласия субъекта", - говорится в письме "руководителя управления образования" Виктора Дахина.

Директора керченских школ выполнили это незаконное поручение.

На территории Донецкой области, которая неподконтрольна Украины, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала проведения переписи населения. Об этом наблюдателям рассказали 12 человек из оккупированной территории.

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