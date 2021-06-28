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вторник, 29 июня 2021 00:05

Оккупанты в Крыму подсчитали убытки от наводнения

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Оккупанты в Крыму подсчитали убытки от наводнения
Города и села в Крыму подтопило из-за обильных осадков. Фото: BEREZOVIEW

В Крыму более 160 человек живут в пунктах временного размещения.

Такие последствия масштабного наводнения на полуострове, передает ТАСС.

"В пунктах временного размещения находятся более 160 человек. Для мониторинга ситуации на местности используется беспилотная авиация", - говорится в сообщении.

Оккупанты уже подсчитали убытки. Они составили примерно 12,5 млрд рублей.

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17 июня город Керчь и несколько сел в оккупированном Россией Крыму подтопило из-за обильных осадков.

18 июня в Ялте из-за большого количества осадков вышли из берегов реки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Город может полностью остаться без электроснабжения. Появилась угроза схода селей.

В Крыму ввели режим "чрезвычайной ситуации".

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Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
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