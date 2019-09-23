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понедельник, 23 сентября 2019 04:33

Оккупанты в Крыму открыли кинофестиваль "Евразийский мост"

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Оккупанты в Крыму открыли кинофестиваль &quot;Евразийский мост&quot;
В Ялте Михалков открыл кинофестиваль "Евразийский мост". Фото: Радио Свобода

В Ялте в аннексированном Крыму открылся кинофестиваль "Евразийский мост".

На нем планируют показать фильмы из России и других стран. В частности из Италии, Испании, Великобритании, сообщают Крим.Реалии.

"Евразийский мост" проводят на полуострове с 2016 года. Идея его создания принадлежит российскому рефисеру Никите Михалкову. В 2014 году он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму "для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве".

В церемонии открытия фестиваля участвовали российские кинематографисты Никита Михалков, Виктор Мережко, подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, глава Минкульта Крыма Арина Новосельская, член Совета Федерации России из Крыма Ольга Ковитиди. Ведущими мероприятия были российские актеры Жанна Эппле и Марат Башаров.

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Ранее украинский МИД обнародовал обращение, в котором предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в аннексированный Крым.

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Голосов: 5938
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
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