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вторник, 29 октября 2019 17:08

Оккупанты проводят опрос крымских детей на "патриотизм"

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В оккупированной русскими Евпатории детская военизированная организация "Патриот" проводит опрос среди школьников.

В тексте анкеты присутствуют вопрос о том, собираются ли дети в дальнейшем служить в российской армии, пишет Крымская правозащитная группа.

Автор: Крымская правозащитная группа
  Россияне проводят опрос среди детей из оккупированной Евпатории
Россияне проводят опрос среди детей из оккупированной Евпатории

Также в анкете присутствует вопрос о том, в каких действиях проявляется патриотизм.

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Автор: Крымская правозащитная группа
  Россияне проводят опрос среди детей из оккупированной Евпатории
Россияне проводят опрос среди детей из оккупированной Евпатории

Кроме этого российские оккупанты собирают информацию о составе семьи.

После массового убийства в Керченском техникуме в сети напомнили о видео, где оккупанты в Крыму учат детей пользоваться оружием. На видеозаписи видно, что россияне учат детей делать взрывные устройства, закладывать мины, устанавливать растяжки и пользоваться оружием.

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29
октября

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  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
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