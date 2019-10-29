Оккупанты проводят опрос крымских детей на "патриотизм"

В оккупированной русскими Евпатории детская военизированная организация "Патриот" проводит опрос среди школьников.
В тексте анкеты присутствуют вопрос о том, собираются ли дети в дальнейшем служить в российской армии, пишет Крымская правозащитная группа.
Также в анкете присутствует вопрос о том, в каких действиях проявляется патриотизм.
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Кроме этого российские оккупанты собирают информацию о составе семьи.
После массового убийства в Керченском техникуме в сети напомнили о видео, где оккупанты в Крыму учат детей пользоваться оружием. На видеозаписи видно, что россияне учат детей делать взрывные устройства, закладывать мины, устанавливать растяжки и пользоваться оружием.
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