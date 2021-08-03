Оккупанты продолжают наращивать ядерный потенциал в Крыму - МИД

В Крыму аккумулируют ядерный потенциал. Фото: Укринформ

Россия наращивает конвенционный и ядерный военный потенциал в оккупированном Крыму.

"Вместе с Болгарией, Румынией и Турцией, Украина и Грузия делают критически важный вклад в безопасность Черноморского региона. Россия становится здесь все более агрессивной: она препятствует торговле и свободе мореплавания, наращивает конвенционный и ядерный военный потенциал в оккупированном Крыму, использует его территорию как логистический хаб для военной активности на Ближнем Востоке", - написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для американского издания Foreign Affairs.

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Назвали четыре тематические панели форума "Крымской платформы". Отдельно будет основное заседание с участием глав делегаций.