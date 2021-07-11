Оккупанты признают, что коронавирус установил абсолютный антирекорд в Крыму

В Крыму обнаружили рекордное количество заражений коронавируса с начала пандемии. ФОТО: pixabay.com

За последние сутки в Крыму обнаружили рекордное количество заражений коронавируса с начала пандемии. Об этом сообщает издание оккупантов "Крыминформ".

На полуострове зарегистрировали 368 новых случаев. Это абсолютный суточный рекорд за период наблюдений.

Также за прошедшую неделю в оккупированном Крыму зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса - 54 летальные случаи.

В июне вспышка коронавируса произошел в детском лагере "Артек".

Перед этим максимальное количество зараженных в Крыму регистрировали 13 января этого года - 365 человек.

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По данным оккупантов, в Крыму за все время пандемии выздоровели 44 429 человек, умерли 1 559 человек. За последние три недели активизировался уровень заболеваемости в Джанкойском и Красногвардейском районах, а также в Феодосии и Судаке.