Оккупанты признались, что боятся потерять Керченский мост

Россия боится, что может потерять Керченский мост - раз усилили охрану. Фото: vchasnoua.com

Оккупанты боятся, что недостроенный Керченский мост может прекратить свое существование.

Спецслужбы уже усилили его охрану, передает "Интерфакс".

"Российские пограничники проверяют иностранные суда в Керченском проливе для обеспечения безопасности при строительстве Крымского моста.

Работа органов ФСБ России на этом направлении обусловлена ​​необходимостью предотвращения попытки проникновения лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям, незаконных мигрантов, контрабандного перемещения на территорию нашей страны оружия, боеприпасов, обеспечения безопасности мореплавания, а также строительства Крымского моста", - говорится в сообщении .

Между тем мост может разрушиться по вполне объективным причинам - место для строительства изначально выбрана неверно. Сооружение постепенно разрушается, открытия моста уже несколько раз переносили.